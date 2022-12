Ease of Movement Value (EMV) là một chỉ báo hỗn hợp, được sử dụng để định lượng mối quan hệ của chuyển động giá và khối lượng giao dịch giá. EMV là một chỉ báo xung lượng, khác với các chỉ báo xu hướng, chẳng hạn như EMA, MA. Bằng cách này, dữ liệu rất quan trọng đối với các nhà giao dịch để xác định các điểm vào lệnh.

EMV nằm trong các chỉ mục phụ, rất dễ tìm. Sau khi nhấp vào chỉ báo này, chúng ta sẽ có hai chỉ báo dao động. Đó là EMV và MAEMV. MAEMV là viết tắt của Moving Average Ease of Movement Value. Trong biểu đồ của hai đường đồ thị này, chúng dao động dưới đường 0 trong hầu hết thời gian. Do đó, giá trị “0” là dữ liệu mà các nhà giao dịch cần tập trung vào, trong bảng giao dịch của chúng tôi. Danh mục EMV và MAEMV có thể được sử dụng làm chỉ báo xu hướng, vì sự giao nhau giữa chúng có thể được coi là tín hiệu xu hướng cho giá.

Đối với EMV, nếu bắt đầu vượt qua vạch 0 trở lên, dữ liệu nằm trong miền dương. Trong tình huống này, nó là một dấu hiệu cho xu hướng tăng; vì giá trị càng lớn thì giá càng dễ tăng.

Thay vào đó, nếu EMV cắt xuống đường 0, đó là tín hiệu cho xu hướng giảm.