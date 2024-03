Tìm kiếm cách mua tiền mã hoá? Sử dụng hướng dẫn này và bạn dễ dàng mua HE (HE) với phí thấp nhất và mức bảo mật cao nhất mọi lúc mọi nơi trên MEXC. Tìm hiểu cách mua HE (HE) với Sàn giao dịch MEXC và App MEXC ngay bây giờ.

1 Tạo tài khoản miễn phí trên sàn giao dịch tiền mã hoá MEXC qua trang web hoặc App để mua token HE. Tài khoản MEXC của bạn là cổng dễ dàng nhất để mua Crypto. Nhưng trước khi mua HE ( HE ), bạn cần phải mở tài khoản và vượt qua KYC (Xác minh danh tính). Đăng ký qua AppMEXC

Đăng ký thông qua website MEXC bằng email của bạn

Đăng ký qua trang web MEXC bằng số điện thoại của bạn

2 Chọn cách bạn muốn mua token HE (HE). Nhấp vào liên kết “Mua Crypto” ở trên cùng bên trái của điều hướng website MEXC, sẽ hiển thị các phương pháp khả dụng trong khu vực của bạn. Để giao dịch thuận lợi hơn, bạn có thể mua stablecoin như USDT trước, sau đó dùng USDT để mua HE (HE) tại trang Giao dịch Spot. A. Mua thẻ Credit/Debit Card Nếu bạn là người dùng mới, đây là tùy chọn dễ dàng nhất để mua HE ( HE ). MEXC hỗ trợ cả Visa và MasterCard. B. Giao dịch P2P/OTC Mua HE (HE) trực tiếp từ những người dùng khác với dịch vụ ngang hàng MEXC. Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chất lượng hàng đầu trên toàn thế giới. Tất cả các lệnh và giao dịch được bảo vệ bởi ký quỹ và MEXC. C. Chuyển khoản Ngân hàng Toàn cầu Nạp USDT thông qua SEPA mà không mất phí và thực hiện giao dịch Spot để mua HE. D. Thanh toán bên thứ ba MEXC cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán, bao gồm Simplex, Banxa, Mercuryo, v.v. Giúp bạn có được giao dịch spot tốt nhất để mua HE .

3 Lưu trữ hoặc sử dụng HE (HE) của bạn trên MEXC. Bạn có thể mua và nắm giữ tiền mã hóa trong tài khoản MEXC hoặc rút đến tài khoản khác thông qua blockchain. Bạn cũng có thể giao dịch các loại tiền mã hóa khác hoặc stake trên MEXC để có thu nhập thụ động (Tiết kiệm, Kickstarter). Bạn muốn theo dõi giá token? Đi đến trang Giao dịch Spot và thêm cặp token ưa thích vào danh sách theo dõi.