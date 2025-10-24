Ціна Yourself (YOURSELF)
Актуальна ціна Yourself (YOURSELF) становить --. За останні 24 години YOURSELF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOURSELF становить $ 0,00146841, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то YOURSELF змінився на +0,22% за останню годину, +9,13% за 24 години та на -5,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Yourself — $ 430,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOURSELF — 999,44M, зі загальною пропозицією 999444984.2606826. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 430,49K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,13%
|30 днів
|$ 0
|+15,03%
|60 днів
|$ 0
|+101,27%
|90 днів
|$ 0
|--
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
