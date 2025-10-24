Інформація щодо ціни Yourself (YOURSELF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00146841$ 0,00146841 $ 0,00146841 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,22% Зміна ціни (1 дн.) +9,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,48%

Актуальна ціна Yourself (YOURSELF) становить --. За останні 24 години YOURSELF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOURSELF становить $ 0,00146841, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YOURSELF змінився на +0,22% за останню годину, +9,13% за 24 години та на -5,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yourself (YOURSELF)

Ринкова капіталізація $ 430,49K$ 430,49K $ 430,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 430,49K$ 430,49K $ 430,49K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 444 984,2606826 999 444 984,2606826 999 444 984,2606826

Поточна ринкова капіталізація Yourself — $ 430,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOURSELF — 999,44M, зі загальною пропозицією 999444984.2606826. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 430,49K.