Актуальна ціна Yourself сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YOURSELF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YOURSELF на MEXC вже зараз.

Докладніше про YOURSELF

Інформація про ціну YOURSELF

Офіційний вебсайт YOURSELF

Токеноміка YOURSELF

Прогноз ціни YOURSELF

Логотип Yourself

Ціна Yourself (YOURSELF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YOURSELF до USD:

$0,00043073
$0,00043073$0,00043073
+9,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yourself (YOURSELF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yourself (YOURSELF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00146841
$ 0,00146841$ 0,00146841

+0,22%

+9,13%

-5,48%

-5,48%

Актуальна ціна Yourself (YOURSELF) становить --. За останні 24 години YOURSELF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOURSELF становить $ 0,00146841, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YOURSELF змінився на +0,22% за останню годину, +9,13% за 24 години та на -5,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yourself (YOURSELF)

$ 430,49K
$ 430,49K$ 430,49K

$ 430,49K
$ 430,49K$ 430,49K

999,44M
999,44M 999,44M

999 444 984,2606826
999 444 984,2606826 999 444 984,2606826

Поточна ринкова капіталізація Yourself — $ 430,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOURSELF — 999,44M, зі загальною пропозицією 999444984.2606826. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 430,49K.

Історія ціни Yourself (YOURSELF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yourself до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+9,13%
30 днів$ 0+15,03%
60 днів$ 0+101,27%
90 днів$ 0--

Що таке Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yourself (YOURSELF)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yourself (USD)

Скільки коштуватиме Yourself (YOURSELF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yourself (YOURSELF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yourself.

Перегляньте прогноз ціни Yourself вже зараз!

YOURSELF до місцевих валют

Токеноміка Yourself (YOURSELF)

Розуміння токеноміки Yourself (YOURSELF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YOURSELF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yourself (YOURSELF)

Скільки сьогодні коштує Yourself (YOURSELF)?
Актуальна ціна YOURSELF у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YOURSELF до USD?
Поточна ціна YOURSELF до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yourself?
Ринкова капіталізація YOURSELF — $ 430,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YOURSELF?
Циркуляційна пропозиція YOURSELF — 999,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YOURSELF?
YOURSELF досяг історичної максимальної ціни у 0,00146841 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YOURSELF?
Історична мінімальна ціна YOURSELF становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі YOURSELF?
Актуальний обсяг торгівлі YOURSELF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YOURSELF цього року?
YOURSELF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YOURSELF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yourself (YOURSELF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

