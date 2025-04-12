Сьогоднішня ціна Yieldification (YDF)

Поточна ціна Yieldification (YDF) сьогодні становить 0.00001592 USD з ринковою капіталізацією $ 15.93K USD. Ціна YDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yieldification:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yieldification протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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