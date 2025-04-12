Ціна Yieldification (YDF)
Поточна ціна Yieldification (YDF) сьогодні становить 0.00001592 USD з ринковою капіталізацією $ 15.93K USD. Ціна YDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yieldification:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yieldification протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін YDF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YDF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yieldification до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yieldification до USD становила $ -0.0000072518.
За останні 60 днів зміна ціни Yieldification до USD становила $ -0.0000116891.
За останні 90 днів зміна ціни Yieldification до USD становила $ -0.0005046345827421009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000072518
|-45.55%
|60 днів
|$ -0.0000116891
|-73.42%
|90 днів
|$ -0.0005046345827421009
|-96.94%
Останній аналіз цін Yieldification: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YDF до VND
₫0.40820472
|1 YDF до AUD
A$0.0000253128
|1 YDF до GBP
￡0.0000120992
|1 YDF до EUR
€0.0000140096
|1 YDF до USD
$0.00001592
|1 YDF до MYR
RM0.0000703664
|1 YDF до TRY
₺0.0006059152
|1 YDF до JPY
¥0.0022846792
|1 YDF до RUB
₽0.0013248624
|1 YDF до INR
₹0.0013721448
|1 YDF до IDR
Rp0.2653332272
|1 YDF до KRW
₩0.022613564
|1 YDF до PHP
₱0.0009103056
|1 YDF до EGP
￡E.0.0008163776
|1 YDF до BRL
R$0.0000932912
|1 YDF до CAD
C$0.0000219696
|1 YDF до BDT
৳0.0019303
|1 YDF до NGN
₦0.0253099344
|1 YDF до UAH
₴0.0006576552
|1 YDF до VES
Bs0.00113032
|1 YDF до PKR
Rs0.0044542568
|1 YDF до KZT
₸0.0082102624
|1 YDF до THB
฿0.0005328424
|1 YDF до TWD
NT$0.0005153304
|1 YDF до AED
د.إ0.0000584264
|1 YDF до CHF
Fr0.0000128952
|1 YDF до HKD
HK$0.00012338
|1 YDF до MAD
.د.م0.0001477376
|1 YDF до MXN
$0.0003233352