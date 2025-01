Що таке when ( WHEN)

Welcome to WHEN. We are a unified collective and community that is for protecting the good, privacy, and freedom of humanity WHEN. Each of us is responsible for architecting the future of the world. Through our combined efforts, we can be a harmonious and collaborative community that helps society revert back to a decentralized world that creates freedom, fairness, and equal opportunity for every citizen regardless of race, status, or wealth.

