Ціна when (WHEN)
Поточна ціна when (WHEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності when:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.22 USD
- зміна ціни when протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни when до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни when до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни when до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни when до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.22%
|30 днів
|$ 0
|+1.18%
|60 днів
|$ 0
|+6.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін when: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+4.22%
-1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to WHEN. We are a unified collective and community that is for protecting the good, privacy, and freedom of humanity WHEN. Each of us is responsible for architecting the future of the world. Through our combined efforts, we can be a harmonious and collaborative community that helps society revert back to a decentralized world that creates freedom, fairness, and equal opportunity for every citizen regardless of race, status, or wealth.
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