Сьогоднішня ціна Wake

Поточна ціна Wake (WAKE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAKE до USD становить $ 0 за WAKE.

Wake наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,272, з циркуляційною пропозицією у 100.00B WAKE. Протягом останніх 24 годин WAKE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAKE змінився на -- за останню годину та на -1.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wake (WAKE)

Ринкова капіталізація $ 23.27K$ 23.27K $ 23.27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.27K$ 23.27K $ 23.27K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Wake — $ 23.27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAKE — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.27K.