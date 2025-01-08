Ціна WABBIT (WABBIT)
Поточна ціна WABBIT (WABBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.43K USD. Ціна WABBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WABBIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.43K USD
- зміна ціни WABBIT протягом дня — -26.15%
- циркуляційна пропозиція – 777.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WABBIT до USD становила $ -0.000109117407948004.
За останні 30 днів зміна ціни WABBIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WABBIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WABBIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000109117407948004
|-26.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WABBIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-26.15%
-27.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy
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