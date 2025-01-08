Сьогоднішня ціна WABBIT (WABBIT)

Поточна ціна WABBIT (WABBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.43K USD. Ціна WABBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WABBIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.43K USD

- зміна ціни WABBIT протягом дня — -26.15%

- циркуляційна пропозиція – 777.78M USD

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