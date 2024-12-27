Сьогоднішня ціна Vector ETH (VETH)

Поточна ціна Vector ETH (VETH) сьогодні становить 3,273.76 USD з ринковою капіталізацією $ 201.30K USD. Ціна VETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vector ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.54 USD

- зміна ціни Vector ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 61.49 USD

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