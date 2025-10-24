Інформація щодо ціни Unit Pump (UPUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00365998 $ 0,00365998 $ 0,00365998 Мін. за 24 год $ 0,0040033 $ 0,0040033 $ 0,0040033 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00365998$ 0,00365998 $ 0,00365998 Макс. за 24 год $ 0,0040033$ 0,0040033 $ 0,0040033 Рекордний максимум $ 0,00878431$ 0,00878431 $ 0,00878431 Найнижча ціна $ 0,00228745$ 0,00228745 $ 0,00228745 Зміна ціни (за 1 год) +1,53% Зміна ціни (1 дн.) +8,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,59%

Актуальна ціна Unit Pump (UPUMP) становить $0,00401427. За останні 24 години UPUMP торгувався між мінімумом у $ 0,00365998 і максимумом у $ 0,0040033, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPUMP становить $ 0,00878431, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00228745.

Що стосується короткострокових результатів, то UPUMP змінився на +1,53% за останню годину, +8,75% за 24 години та на +19,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unit Pump (UPUMP)

Ринкова капіталізація $ 127,58M$ 127,58M $ 127,58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,00B$ 4,00B $ 4,00B Циркуляційне постачання 31,90B 31,90B 31,90B Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unit Pump — $ 127,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPUMP — 31,90B, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,00B.