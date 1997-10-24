Ціна Tree (TREE)
Поточна ціна Tree (TREE) сьогодні становить 0.219236 USD з ринковою капіталізацією $ 22.27M USD. Ціна TREE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tree:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.54K USD
- зміна ціни Tree протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 101.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tree до USD становила $ -0.0101871964817476.
За останні 30 днів зміна ціни Tree до USD становила $ -0.0145074599.
За останні 60 днів зміна ціни Tree до USD становила $ +0.1191508197.
За останні 90 днів зміна ціни Tree до USD становила $ +0.05575337235141294.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0101871964817476
|-4.44%
|30 днів
|$ -0.0145074599
|-6.61%
|60 днів
|$ +0.1191508197
|+54.35%
|90 днів
|$ +0.05575337235141294
|+34.10%
Останній аналіз цін Tree: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.54%
-4.44%
+7.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utility token for Tree News. The token can be used for a new subscription tier that lets users unlock all advantages that only TreeNFT holders could get until now.
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