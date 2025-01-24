Ціна TOTO (TOTO)
Поточна ціна TOTO (TOTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.27 USD
- зміна ціни TOTO протягом дня — +5.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.18%
|30 днів
|$ 0
|-5.64%
|60 днів
|$ 0
|-27.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+5.18%
-3.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOTO is a meme coin build on ethereum chain inspired by the fictional dog in L.Frank Baum‘s OZ Series, originally drawn for the first time in 1900 by W. W. Denslow and the most famous dog declared in 2015, TOTO appears in numerous films, cartoons, tv shows and books. $TOTO aims to have it’s own P2E game and unique NFT’s, becoming a big part in the metaverse with its Powerful interactive Community and utility!
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