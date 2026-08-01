Яка зараз ціна THINK Protocol?

THINK Protocol торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -11.92% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як THINK порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -11.92% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо THINK перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як THINK Protocol виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents,AI Applications?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents,AI Applications THINK демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація THINK Protocol?

Ринкова капіталізація ₴42476218.68326731200000 розташовує THINK на #3213 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴0.0483362370317865600000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують THINK?

THINK Protocol згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку THINK?

З 732648576.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.