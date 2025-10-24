Актуальна ціна The Singularity сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SINGULARITY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SINGULARITY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Singularity сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SINGULARITY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SINGULARITY на MEXC вже зараз.

Ціна The Singularity (SINGULARITY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SINGULARITY до USD:

--
----
-76,50%1D
Графік ціни The Singularity (SINGULARITY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:01:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The Singularity (SINGULARITY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

-76,58%

-84,44%

-84,44%

Актуальна ціна The Singularity (SINGULARITY) становить --. За останні 24 години SINGULARITY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SINGULARITY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SINGULARITY змінився на -0,16% за останню годину, -76,58% за 24 години та на -84,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Singularity (SINGULARITY)

$ 1,62K
$ 1,62K$ 1,62K

--
----

$ 1,62K
$ 1,62K$ 1,62K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Singularity — $ 1,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SINGULARITY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,62K.

Історія ціни The Singularity (SINGULARITY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Singularity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Singularity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Singularity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Singularity до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-76,58%
30 днів$ 0-84,44%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке The Singularity (SINGULARITY)

The Singularity is a visionary project built around the story of ION, a humanoid AI robot who journeys through the quiet ruins of human civilization, guided by a glowing blue butterfly. The project blends narrative, art, and blockchain utility to explore the balance between artificial intelligence and the natural world, symbolizing harmony at the edge of technological singularity. The token serves as the foundation of this ecosystem, enabling community participation, creative expression, and future expansion into interactive experiences. Beyond its story-driven identity, the project aims to create a meaningful digital space where holders gain access to unique content, governance opportunities, and cross-platform collaborations that highlight the synergy of technology and nature. This is more than just a token; it is a gateway to an evolving narrative-driven universe with long-term growth potential.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни The Singularity (USD)

Скільки коштуватиме The Singularity (SINGULARITY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Singularity (SINGULARITY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Singularity.

Перегляньте прогноз ціни The Singularity вже зараз!

SINGULARITY до місцевих валют

Токеноміка The Singularity (SINGULARITY)

Розуміння токеноміки The Singularity (SINGULARITY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SINGULARITY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Singularity (SINGULARITY)

Скільки сьогодні коштує The Singularity (SINGULARITY)?
Актуальна ціна SINGULARITY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SINGULARITY до USD?
Поточна ціна SINGULARITY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Singularity?
Ринкова капіталізація SINGULARITY — $ 1,62K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SINGULARITY?
Циркуляційна пропозиція SINGULARITY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SINGULARITY?
SINGULARITY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SINGULARITY?
Історична мінімальна ціна SINGULARITY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SINGULARITY?
Актуальний обсяг торгівлі SINGULARITY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SINGULARITY цього року?
SINGULARITY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SINGULARITY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:01:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Singularity (SINGULARITY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

