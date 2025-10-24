Інформація щодо ціни The Singularity (SINGULARITY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -76,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -84,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -84,44%

Актуальна ціна The Singularity (SINGULARITY) становить --. За останні 24 години SINGULARITY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SINGULARITY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SINGULARITY змінився на -0,16% за останню годину, -76,58% за 24 години та на -84,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Singularity (SINGULARITY)

Ринкова капіталізація $ 1,62K$ 1,62K $ 1,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,62K$ 1,62K $ 1,62K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Singularity — $ 1,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SINGULARITY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,62K.