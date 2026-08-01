Сьогоднішня ціна The Root Network

Поточна ціна The Root Network (ROOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROOT до USD становить $ 0 за ROOT.

The Root Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 559 118, з циркуляційною пропозицією у 3,04B ROOT. Протягом останніх 24 годин ROOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,1313, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROOT змінився на -0,00% за останню годину та на +576,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42,02K.

Ринкова інформація щодо The Root Network (ROOT)

Ринкова капіталізація $ 559,12K$ 559,12K $ 559,12K Обсяг (за 24 год) $ 42,02K$ 42,02K $ 42,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Циркуляційне постачання 3,04B 3,04B 3,04B Загальна пропозиція 12 000 000 000,0 12 000 000 000,0 12 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Root Network — $ 559,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42,02K. Циркуляційна пропозиція ROOT — 3,04B, зі загальною пропозицією 12000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,20M.