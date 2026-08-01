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Поточна ціна The Root Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ROOT становить 559 118 USD. Відстежуйте оновлення цін ROOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Root Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ROOT становить 559 118 USD. Відстежуйте оновлення цін ROOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна The Root Network (ROOT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ROOT до USD:

$0,00017894
$0,00017894$0,00017894
+0,13%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Root Network (ROOT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:42:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Root Network

Поточна ціна The Root Network (ROOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROOT до USD становить $ 0 за ROOT.

The Root Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 559 118, з циркуляційною пропозицією у 3,04B ROOT. Протягом останніх 24 годин ROOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,1313, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROOT змінився на -0,00% за останню годину та на +576,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42,02K.

Ринкова інформація щодо The Root Network (ROOT)

$ 559,12K
$ 559,12K$ 559,12K

$ 42,02K
$ 42,02K$ 42,02K

$ 2,20M
$ 2,20M$ 2,20M

3,04B
3,04B 3,04B

12 000 000 000,0
12 000 000 000,0 12 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Root Network — $ 559,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42,02K. Циркуляційна пропозиція ROOT — 3,04B, зі загальною пропозицією 12000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,20M.

Історія ціни The Root Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,1313
$ 0,1313$ 0,1313

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+17,61%

+576,05%

+576,05%

Історія ціни The Root Network (ROOT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Root Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Root Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Root Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Root Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+17,61%
30 днів$ 0-10,40%
60 днів$ 0+539,28%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Root Network

Прогноз ціни The Root Network (ROOT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ROOT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Root Network (ROOT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Root Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Root Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ROOT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Root Network.

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Ресурс The Root Network (ROOT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Про The Root Network

Яка зараз ціна торгівлі The Root Network?

The Root Network (ROOT) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні 17.61% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни The Root Network сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,Outlier Ventures Portfolio. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі ROOT?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає The Root Network у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #3504 місце за ринковою капіталізацією ₴24643608.93689788800000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо ROOT?

З обігом 3044662780.24 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою The Root Network?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як The Root Network поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,Outlier Ventures Portfolio, ROOT продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про The Root Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:42:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Root Network (ROOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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