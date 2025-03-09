Сьогоднішня ціна Tether (USDT)

Поточна ціна Tether (USDT) сьогодні становить 0.999611 USD з ринковою капіталізацією $ 142.74B USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.98B USD

- зміна ціни Tether протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 142.80B USD

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