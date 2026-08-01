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Поточна ціна Talent Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TALENT становить 51 700 USD. Відстежуйте оновлення цін TALENT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Talent Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TALENT становить 51 700 USD. Відстежуйте оновлення цін TALENT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TALENT

Інформація про ціну TALENT

Що таке TALENT

Офіційний вебсайт TALENT

Токеноміка TALENT

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Ціна Talent Protocol (TALENT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TALENT до USD:

$0,00018942
$0,00018942$0,00018942
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Talent Protocol (TALENT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:25:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Talent Protocol

Поточна ціна Talent Protocol (TALENT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TALENT до USD становить $ 0 за TALENT.

Talent Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 700, з циркуляційною пропозицією у 273,10M TALENT. Протягом останніх 24 годин TALENT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,151579, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TALENT змінився на -0,10% за останню годину та на -1,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 63,84.

Ринкова інформація щодо Talent Protocol (TALENT)

$ 51,70K
$ 51,70K$ 51,70K

$ 63,84
$ 63,84$ 63,84

$ 111,01K
$ 111,01K$ 111,01K

273,10M
273,10M 273,10M

586 391 788,7172114
586 391 788,7172114 586 391 788,7172114

Поточна ринкова капіталізація Talent Protocol — $ 51,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 63,84. Циркуляційна пропозиція TALENT — 273,10M, зі загальною пропозицією 586391788.7172114. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,01K.

Історія ціни Talent Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,151579
$ 0,151579$ 0,151579

$ 0
$ 0$ 0

-0,10%

-1,05%

-1,72%

-1,72%

Історія ціни Talent Protocol (TALENT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Talent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Talent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Talent Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,05%
30 днів$ 0-3,89%
60 днів$ 0-48,16%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Talent Protocol

Прогноз ціни Talent Protocol (TALENT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TALENT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Talent Protocol (TALENT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Talent Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Talent Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TALENT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Talent Protocol.

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Ресурс Talent Protocol (TALENT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDecentralized Identifier (DID)

Про Talent Protocol

Які торговельні права зараз має Talent Protocol?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -1.05% за останні 24 години.

Чи привертає TALENT увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Talent Protocol?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо TALENT?

З кількістю токенів 273101497.9859602 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Talent Protocol порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴6.68097539168126400000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Talent Protocol сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Talent Protocol.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:25:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Talent Protocol (TALENT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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