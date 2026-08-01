Сьогоднішня ціна Talent Protocol

Поточна ціна Talent Protocol (TALENT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TALENT до USD становить $ 0 за TALENT.

Talent Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 700, з циркуляційною пропозицією у 273,10M TALENT. Протягом останніх 24 годин TALENT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,151579, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TALENT змінився на -0,10% за останню годину та на -1,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 63,84.

Ринкова інформація щодо Talent Protocol (TALENT)

Ринкова капіталізація $ 51,70K$ 51,70K $ 51,70K Обсяг (за 24 год) $ 63,84$ 63,84 $ 63,84 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,01K$ 111,01K $ 111,01K Циркуляційне постачання 273,10M 273,10M 273,10M Загальна пропозиція 586 391 788,7172114 586 391 788,7172114 586 391 788,7172114

Поточна ринкова капіталізація Talent Protocol — $ 51,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 63,84. Циркуляційна пропозиція TALENT — 273,10M, зі загальною пропозицією 586391788.7172114. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,01K.