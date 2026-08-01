Сьогоднішня ціна StakePoint

Поточна ціна StakePoint (SPT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPT до USD становить $ 0 за SPT.

StakePoint наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146 080, з циркуляційною пропозицією у 1,33B SPT. Протягом останніх 24 годин SPT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPT змінився на +0,70% за останню годину та на -30,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,50K.

Ринкова інформація щодо StakePoint (SPT)

Ринкова капіталізація $ 146,08K$ 146,08K $ 146,08K Обсяг (за 24 год) $ 1,50K$ 1,50K $ 1,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146,08K$ 146,08K $ 146,08K Циркуляційне постачання 1,33B 1,33B 1,33B Загальна пропозиція 1 325 041 066,686679 1 325 041 066,686679 1 325 041 066,686679

Поточна ринкова капіталізація StakePoint — $ 146,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,50K. Циркуляційна пропозиція SPT — 1,33B, зі загальною пропозицією 1325041066.686679. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,08K.