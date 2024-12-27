Сьогоднішня ціна Stakecube (SCC)

Поточна ціна Stakecube (SCC) сьогодні становить 0.02110505 USD з ринковою капіталізацією $ 322.19K USD. Ціна SCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stakecube:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 939.33 USD

- зміна ціни Stakecube протягом дня — -4.53%

- циркуляційна пропозиція – 15.26M USD

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