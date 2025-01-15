Сьогоднішня ціна SquidOnSui (SQID)

Поточна ціна SquidOnSui (SQID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.41K USD. Ціна SQID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SquidOnSui:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.84K USD

- зміна ціни SquidOnSui протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін SQID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SQID.