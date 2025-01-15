Ціна SquidOnSui (SQID)
Поточна ціна SquidOnSui (SQID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.41K USD. Ціна SQID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SquidOnSui:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.84K USD
- зміна ціни SquidOnSui протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SquidOnSui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SquidOnSui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SquidOnSui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SquidOnSui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SquidOnSui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+0.18%
-42.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem.
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