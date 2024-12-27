Сьогоднішня ціна Source (SOURCE)

Поточна ціна Source (SOURCE) сьогодні становить 0.00219109 USD з ринковою капіталізацією $ 1.11M USD. Ціна SOURCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Source:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 573.31 USD

- зміна ціни Source протягом дня — -0.74%

- циркуляційна пропозиція – 507.02M USD

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