Яка зараз ціна Solchat?

Solchat торгують за ₴1.1439136715558519952000, що відображає зміну ціни на рівні -9.13% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CHAT порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -9.13% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CHAT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Solchat виглядає у порівнянні з токенами категорії Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme?

У сегменті Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme CHAT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Solchat?

Ринкова капіталізація ₴10285470.27994755904000 розташовує CHAT на #4518 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.1393874757732373856000 до ₴1.2611689847954468304000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CHAT?

Solchat згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CHAT?

З 8991475.659802195 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.