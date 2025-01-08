Ціна Solamander (SOLY)
Поточна ціна Solamander (SOLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.87K USD. Ціна SOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solamander:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.57 USD
- зміна ціни Solamander протягом дня — -10.00%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solamander до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solamander до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solamander до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solamander до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.00%
|30 днів
|$ 0
|-41.04%
|60 днів
|$ 0
|-59.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solamander: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-10.00%
-3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.
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