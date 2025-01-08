Сьогоднішня ціна Solamander (SOLY)

Поточна ціна Solamander (SOLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.87K USD. Ціна SOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solamander:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.57 USD

- зміна ціни Solamander протягом дня — -10.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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