Інформація щодо ціни SmartPractice (SMRT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,18% Зміна ціни (1 дн.) +1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,49%

Актуальна ціна SmartPractice (SMRT) становить --. За останні 24 години SMRT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMRT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SMRT змінився на -1,18% за останню годину, +1,09% за 24 години та на -2,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SmartPractice (SMRT)

Ринкова капіталізація $ 131,89K$ 131,89K $ 131,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,89K$ 131,89K $ 131,89K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 977 558,9562473 999 977 558,9562473 999 977 558,9562473

Поточна ринкова капіталізація SmartPractice — $ 131,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMRT — 999,98M, зі загальною пропозицією 999977558.9562473. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,89K.