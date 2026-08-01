Яка зараз ринкова ціна Sinverse?

Sinverse оцінюється в ₴, зі зміною -17.56% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SIN?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SIN у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Sinverse у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SIN?

Обігова кількість становить 930950292.13, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Sinverse?

Sinverse згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SIN виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,DWF Labs Portfolio,Shooting Games,Action Games?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,DWF Labs Portfolio,Shooting Games,Action Games, імпульс SIN залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.