Ціна SingularityDAO (SDAO)
Поточна ціна SingularityDAO (SDAO) сьогодні становить 0.183444 USD з ринковою капіталізацією $ 16.61M USD. Ціна SDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SingularityDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.88K USD
- зміна ціни SingularityDAO протягом дня — -3.70%
- циркуляційна пропозиція – 90.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SingularityDAO до USD становила $ -0.007060234757185.
За останні 30 днів зміна ціни SingularityDAO до USD становила $ -0.0597082336.
За останні 60 днів зміна ціни SingularityDAO до USD становила $ -0.0432859598.
За останні 90 днів зміна ціни SingularityDAO до USD становила $ -0.07209527320730896.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007060234757185
|-3.70%
|30 днів
|$ -0.0597082336
|-32.54%
|60 днів
|$ -0.0432859598
|-23.59%
|90 днів
|$ -0.07209527320730896
|-28.21%
Останній аналіз цін SingularityDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-3.70%
-14.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.
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