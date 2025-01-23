Сьогоднішня ціна SingularityDAO (SDAO)

Поточна ціна SingularityDAO (SDAO) сьогодні становить 0.183444 USD з ринковою капіталізацією $ 16.61M USD. Ціна SDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SingularityDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.88K USD

- зміна ціни SingularityDAO протягом дня — -3.70%

- циркуляційна пропозиція – 90.50M USD

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