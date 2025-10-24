Інформація щодо ціни SimiliScan (SMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,0018071 Макс. за 24 год $ 0,0023038 Рекордний максимум $ 0,00376516 Найнижча ціна $ 0,0011175 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) -16,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,84%

Актуальна ціна SimiliScan (SMS) становить $0,00191112. За останні 24 години SMS торгувався між мінімумом у $ 0,0018071 і максимумом у $ 0,0023038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SMS становить $ 0,00376516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0011175.

Що стосується короткострокових результатів, то SMS змінився на +0,19% за останню годину, -16,75% за 24 години та на -36,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SimiliScan (SMS)

Ринкова капіталізація $ 191,11K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 191,11K Циркуляційне постачання 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SimiliScan — $ 191,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMS — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 191,11K.