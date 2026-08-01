Сьогоднішня ціна Sidus

Поточна ціна Sidus (SIDUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SIDUS до USD становить $ 0 за SIDUS.

Sidus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69,903, з циркуляційною пропозицією у 11.07B SIDUS. Протягом останніх 24 годин SIDUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.193233, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SIDUS змінився на -0.10% за останню годину та на +17.53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sidus (SIDUS)

Ринкова капіталізація $ 69.90K$ 69.90K $ 69.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69.90K$ 69.90K $ 69.90K Циркуляційне постачання 11.07B 11.07B 11.07B Загальна пропозиція 404.0 404.0 404.0

Поточна ринкова капіталізація Sidus — $ 69.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SIDUS — 11.07B, зі загальною пропозицією 404.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69.90K.