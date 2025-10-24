Інформація щодо ціни Sharp Token (SHARP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00805926 Макс. за 24 год $ 0,00841515 Рекордний максимум $ 0,0120001 Найнижча ціна $ 0,00727332 Зміна ціни (за 1 год) +0,45% Зміна ціни (1 дн.) +3,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,18%

Актуальна ціна Sharp Token (SHARP) становить $0,00838153. За останні 24 години SHARP торгувався між мінімумом у $ 0,00805926 і максимумом у $ 0,00841515, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHARP становить $ 0,0120001, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00727332.

Що стосується короткострокових результатів, то SHARP змінився на +0,45% за останню годину, +3,40% за 24 години та на -7,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sharp Token (SHARP)

Ринкова капіталізація $ 24,95M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 571,87M Циркуляційне постачання 2,98B Загальна пропозиція 68 230 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sharp Token — $ 24,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHARP — 2,98B, зі загальною пропозицією 68230000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 571,87M.