Актуальна ціна Sharp Token сьогодні становить 0,00838153 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHARP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHARP на MEXC вже зараз.

Логотип Sharp Token

Ціна Sharp Token (SHARP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHARP до USD:

$0,00838153
+3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sharp Token (SHARP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:15:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sharp Token (SHARP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00805926
Мін. за 24 год
$ 0,00841515
Макс. за 24 год

$ 0,00805926
$ 0,00841515
$ 0,0120001
$ 0,00727332
+0,45%

+3,40%

-7,18%

-7,18%

Актуальна ціна Sharp Token (SHARP) становить $0,00838153. За останні 24 години SHARP торгувався між мінімумом у $ 0,00805926 і максимумом у $ 0,00841515, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHARP становить $ 0,0120001, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00727332.

Що стосується короткострокових результатів, то SHARP змінився на +0,45% за останню годину, +3,40% за 24 години та на -7,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sharp Token (SHARP)

$ 24,95M
--
$ 571,87M
2,98B
68 230 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Sharp Token — $ 24,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHARP — 2,98B, зі загальною пропозицією 68230000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 571,87M.

Історія ціни Sharp Token (SHARP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sharp Token до USD становила $ +0,00027537.
За останні 30 днів зміна ціни Sharp Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sharp Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sharp Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00027537+3,40%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sharp Token (SHARP)

Прогноз ціни Sharp Token (USD)

Скільки коштуватиме Sharp Token (SHARP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sharp Token (SHARP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sharp Token.

Перегляньте прогноз ціни Sharp Token вже зараз!

SHARP до місцевих валют

Токеноміка Sharp Token (SHARP)

Розуміння токеноміки Sharp Token (SHARP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHARP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sharp Token (SHARP)

Скільки сьогодні коштує Sharp Token (SHARP)?
Актуальна ціна SHARP у USD становить 0,00838153 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHARP до USD?
Поточна ціна SHARP до USD — $ 0,00838153. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sharp Token?
Ринкова капіталізація SHARP — $ 24,95M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHARP?
Циркуляційна пропозиція SHARP — 2,98B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHARP?
SHARP досяг історичної максимальної ціни у 0,0120001 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHARP?
Історична мінімальна ціна SHARP становила 0,00727332 USD.
Який обсяг торгівлі SHARP?
Актуальний обсяг торгівлі SHARP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SHARP цього року?
SHARP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHARP для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Sharp Token (SHARP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

