Сьогоднішня ціна SelfClaw

Поточна ціна SelfClaw (SELFCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SELFCLAW до USD становить $ 0 за SELFCLAW.

SelfClaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45 890, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SELFCLAW. Протягом останніх 24 годин SELFCLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SELFCLAW змінився на -0,52% за останню годину та на -1,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SelfClaw (SELFCLAW)

Ринкова капіталізація $ 45,89K$ 45,89K $ 45,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,89K$ 45,89K $ 45,89K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SelfClaw — $ 45,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SELFCLAW — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,89K.