Токеноміка Scout Protocol Token (DEV) Дізнайтеся ключову інформацію про Scout Protocol Token (DEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Scout Protocol Token (DEV) Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Офіційний вебсайт: https://scoutgame.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Купити DEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Scout Protocol Token (DEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Scout Protocol Token (DEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,39M $ 23,39M $ 23,39M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 894,30M $ 894,30M $ 894,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,15M $ 26,15M $ 26,15M Історичний максимум: $ 0,03117645 $ 0,03117645 $ 0,03117645 Історичний мінімум: $ 0,02312087 $ 0,02312087 $ 0,02312087 Поточна ціна: $ 0,02616866 $ 0,02616866 $ 0,02616866 Дізнайтеся більше про ціну Scout Protocol Token (DEV)

Токеноміка Scout Protocol Token (DEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Scout Protocol Token (DEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEV, досліджуйте ціну токена DEV в реальному часі!

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