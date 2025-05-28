Ціна Scout Protocol Token (DEV)
Поточна ціна Scout Protocol Token (DEV) сьогодні становить 0,029192 USD з ринковою капіталізацією $ 26,11M USD. Ціна DEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scout Protocol Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Scout Protocol Token протягом дня — +5,48%
- циркуляційна пропозиція – 894,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scout Protocol Token до USD становила $ +0,00151563.
За останні 30 днів зміна ціни Scout Protocol Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scout Protocol Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scout Protocol Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00151563
|+5,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scout Protocol Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,86%
+5,48%
+5,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
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