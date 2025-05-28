Сьогоднішня ціна Scout Protocol Token (DEV)

Поточна ціна Scout Protocol Token (DEV) сьогодні становить 0,029192 USD з ринковою капіталізацією $ 26,11M USD. Ціна DEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scout Protocol Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Scout Protocol Token протягом дня — +5,48%

- циркуляційна пропозиція – 894,30M USD

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