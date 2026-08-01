Яка зараз ціна SCADA?

SCADA торгують за ₴0.0656172771009253248000, що відображає зміну ціни на рівні 10.16% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SCADA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 10.16% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SCADA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як SCADA виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,PulseChain Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,PulseChain Ecosystem SCADA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація SCADA?

Ринкова капіталізація ₴12308837.14718591008000 розташовує SCADA на #4430 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0547978664595930800000 до ₴0.0659535793097221840000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SCADA?

SCADA згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SCADA?

З 187587208.9734862 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.