Інформація щодо ціни Runnit (RUNNIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00019657 $ 0,00019657 $ 0,00019657 Мін. за 24 год $ 0,00020431 $ 0,00020431 $ 0,00020431 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00019657$ 0,00019657 $ 0,00019657 Макс. за 24 год $ 0,00020431$ 0,00020431 $ 0,00020431 Рекордний максимум $ 0,00184201$ 0,00184201 $ 0,00184201 Найнижча ціна $ 0,00005387$ 0,00005387 $ 0,00005387 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +1,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,54%

Актуальна ціна Runnit (RUNNIT) становить $0,00020177. За останні 24 години RUNNIT торгувався між мінімумом у $ 0,00019657 і максимумом у $ 0,00020431, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUNNIT становить $ 0,00184201, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005387.

Що стосується короткострокових результатів, то RUNNIT змінився на -0,39% за останню годину, +1,97% за 24 години та на +6,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Runnit (RUNNIT)

Ринкова капіталізація $ 198,55K$ 198,55K $ 198,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 198,55K$ 198,55K $ 198,55K Циркуляційне постачання 984,03M 984,03M 984,03M Загальна пропозиція 984 033 441,4248508 984 033 441,4248508 984 033 441,4248508

Поточна ринкова капіталізація Runnit — $ 198,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUNNIT — 984,03M, зі загальною пропозицією 984033441.4248508. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 198,55K.