Сьогоднішня ціна Roundtable (RTB)

Поточна ціна Roundtable (RTB) сьогодні становить 0.00203821 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна RTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roundtable:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Roundtable протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 548.49M USD

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