Ціна Roundtable (RTB)
Поточна ціна Roundtable (RTB) сьогодні становить 0.00203821 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна RTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roundtable:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Roundtable протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 548.49M USD
Отримуйте оновлення цін RTB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RTB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roundtable до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roundtable до USD становила $ -0.0001743307.
За останні 60 днів зміна ціни Roundtable до USD становила $ -0.0011640417.
За останні 90 днів зміна ціни Roundtable до USD становила $ -0.003857884076747325.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001743307
|-8.55%
|60 днів
|$ -0.0011640417
|-57.11%
|90 днів
|$ -0.003857884076747325
|-65.43%
Останній аналіз цін Roundtable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RTB до VND
₫52.26174261
|1 RTB до AUD
A$0.0032407539
|1 RTB до GBP
￡0.0015490396
|1 RTB до EUR
€0.0017936248
|1 RTB до USD
$0.00203821
|1 RTB до MYR
RM0.0090088882
|1 RTB до TRY
₺0.0775742726
|1 RTB до JPY
¥0.2925035171
|1 RTB до RUB
₽0.1696198362
|1 RTB до INR
₹0.1756733199
|1 RTB до IDR
Rp33.9701530786
|1 RTB до KRW
₩2.8951753945
|1 RTB до PHP
₱0.1165448478
|1 RTB до EGP
￡E.0.1045194088
|1 RTB до BRL
R$0.0119439106
|1 RTB до CAD
C$0.0028127298
|1 RTB до BDT
৳0.2471329625
|1 RTB до NGN
₦3.2403870222
|1 RTB до UAH
₴0.0841984551
|1 RTB до VES
Bs0.14471291
|1 RTB до PKR
Rs0.5702707759
|1 RTB до KZT
₸1.0511456612
|1 RTB до THB
฿0.0682188887
|1 RTB до TWD
NT$0.0659768577
|1 RTB до AED
د.إ0.0074802307
|1 RTB до CHF
Fr0.0016509501
|1 RTB до HKD
HK$0.0157961275
|1 RTB до MAD
.د.م0.0189145888
|1 RTB до MXN
$0.0413960451