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Поточна ціна Root Edge сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ROOTAI становить 53,370 USD. Відстежуйте оновлення цін ROOTAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Root Edge сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ROOTAI становить 53,370 USD. Відстежуйте оновлення цін ROOTAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке ROOTAI

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Ціна Root Edge (ROOTAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ROOTAI до USD:

$0.00005411
$0.00005411$0.00005411
-9.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Root Edge (ROOTAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:27:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Root Edge

Поточна ціна Root Edge (ROOTAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROOTAI до USD становить $ 0 за ROOTAI.

Root Edge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53,370, з циркуляційною пропозицією у 980.00M ROOTAI. Протягом останніх 24 годин ROOTAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROOTAI змінився на -0.02% за останню годину та на -45.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Root Edge (ROOTAI)

$ 53.37K
$ 53.37K$ 53.37K

--
----

$ 53.37K
$ 53.37K$ 53.37K

980.00M
980.00M 980.00M

979,999,999.15862
979,999,999.15862 979,999,999.15862

Поточна ринкова капіталізація Root Edge — $ 53.37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROOTAI — 980.00M, зі загальною пропозицією 979999999.15862. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53.37K.

Історія ціни Root Edge у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-8.60%

-45.37%

-45.37%

Історія ціни Root Edge (ROOTAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Root Edge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Root Edge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Root Edge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Root Edge до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-8.60%
30 днів$ 0-79.79%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Root Edge

Прогноз ціни Root Edge (ROOTAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ROOTAI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Root Edge (ROOTAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Root Edge потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Root Edge у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ROOTAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Root Edge.

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Про Root Edge

Яка зараз ціна Root Edge?

Root Edge торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -8.60% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ROOTAI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -8.60% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ROOTAI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Root Edge виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications ROOTAI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Root Edge?

Ринкова капіталізація ₴2352352.40936938080000 розташовує ROOTAI на #6874 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ROOTAI?

Root Edge згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ROOTAI?

З 979999999.15862 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Root Edge

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:27:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Root Edge (ROOTAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.13067
$0.13067$0.13067

-25.24%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0.002082
$0.002082$0.002082

+60.15%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00570
$0.00570$0.00570

+26.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003077
$0.0003077$0.0003077

+16.11%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0120
$0.0120$0.0120

+14.28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6796
$2.6796$2.6796

+10.72%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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