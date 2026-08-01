Сьогоднішня ціна Robin

Поточна ціна Robin (ROBIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROBIN до USD становить $ 0 за ROBIN.

Robin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 085, з циркуляційною пропозицією у 894,45M ROBIN. Протягом останніх 24 годин ROBIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROBIN змінився на +1,44% за останню годину та на +10,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Robin (ROBIN)

Ринкова капіталізація $ 43,09K$ 43,09K $ 43,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,09K$ 43,09K $ 43,09K Циркуляційне постачання 894,45M 894,45M 894,45M Загальна пропозиція 894 454 678,743287 894 454 678,743287 894 454 678,743287

Поточна ринкова капіталізація Robin — $ 43,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBIN — 894,45M, зі загальною пропозицією 894454678.743287. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,09K.