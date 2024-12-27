Сьогоднішня ціна Reddcoin (RDD)

Поточна ціна Reddcoin (RDD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна RDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reddcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.11 USD

- зміна ціни Reddcoin протягом дня — -1.80%

- циркуляційна пропозиція – 31.09B USD

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