Ціна Reddcoin (RDD)
Поточна ціна Reddcoin (RDD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна RDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reddcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.11 USD
- зміна ціни Reddcoin протягом дня — -1.80%
- циркуляційна пропозиція – 31.09B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reddcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Reddcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reddcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reddcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.80%
|30 днів
|$ 0
|+9.78%
|60 днів
|$ 0
|+35.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reddcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-1.80%
-12.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).
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