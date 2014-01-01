Токеноміка ReddCoin (RDD)
Інформація ReddCoin (RDD)
Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).
Токеноміка та аналіз ціни ReddCoin (RDD)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ReddCoin (RDD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка ReddCoin (RDD): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки ReddCoin (RDD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів RDD, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RDD, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку RDD, досліджуйте ціну токена RDD в реальному часі!
Прогноз ціни RDD
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