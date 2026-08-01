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Поточна ціна PVS сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PVS становить 158 449 USD. Відстежуйте оновлення цін PVS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PVS сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PVS становить 158 449 USD. Відстежуйте оновлення цін PVS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PVS

Інформація про ціну PVS

Що таке PVS

Офіційний вебсайт PVS

Токеноміка PVS

Прогноз ціни PVS

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Ціна PVS (PVS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PVS до USD:

$0,00015835
$0,00015835$0,00015835
-9,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PVS (PVS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:03:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PVS

Поточна ціна PVS (PVS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PVS до USD становить $ 0 за PVS.

PVS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 158 449, з циркуляційною пропозицією у 999,94M PVS. Протягом останніх 24 годин PVS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01904903, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PVS змінився на -0,24% за останню годину та на -34,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,81K.

Ринкова інформація щодо PVS (PVS)

$ 158,45K
$ 158,45K$ 158,45K

$ 5,81K
$ 5,81K$ 5,81K

$ 158,45K
$ 158,45K$ 158,45K

999,94M
999,94M 999,94M

999 944 404,39
999 944 404,39 999 944 404,39

Поточна ринкова капіталізація PVS — $ 158,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,81K. Циркуляційна пропозиція PVS — 999,94M, зі загальною пропозицією 999944404.39. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 158,45K.

Історія ціни PVS у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01904903
$ 0,01904903$ 0,01904903

$ 0
$ 0$ 0

-0,24%

-8,70%

-34,94%

-34,94%

Історія ціни PVS (PVS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PVS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PVS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PVS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PVS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-8,70%
30 днів$ 0-54,32%
60 днів$ 0-44,22%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни PVS

Прогноз ціни PVS (PVS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PVS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни PVS (PVS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PVS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PVS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PVS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PVS.

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Про PVS

Яка зараз ціна PVS?

PVS торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -8.70% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PVS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -8.70% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PVS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як PVS виглядає у порівнянні з токенами категорії Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem PVS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація PVS?

Ринкова капіталізація ₴6983846.48514463216000 розташовує PVS на #5048 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PVS?

PVS згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PVS?

З 999944404.39 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про PVS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:03:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PVS (PVS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,66%

TOFU Story

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$0,0003077
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+16,11%

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Aether Network

AET

$0,0120
$0,0120$0,0120

+14,28%

ZKcandy

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ZAY

$2,7346
$2,7346$2,7346

+13,00%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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