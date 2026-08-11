Сьогоднішня ціна PUMPCADE

Поточна ціна PUMPCADE (PUMPCADE) сьогодні становить $ 0,01376872, зі зміною 10,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUMPCADE до USD становить $ 0,01376872 за PUMPCADE.

PUMPCADE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 755 039, з циркуляційною пропозицією у 998,99M PUMPCADE. Протягом останніх 24 годин PUMPCADE торгувався між $ 0,01275894 (мінімум) та $ 0,01553742 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0484425, тоді як історичний мінімум — $ 0,00158788.

У короткостроковій динаміці PUMPCADE змінився на -2,14% за останню годину та на -16,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 645,14K.

Ринкова інформація щодо PUMPCADE (PUMPCADE)

Ринкова капіталізація $ 13,76M$ 13,76M $ 13,76M Обсяг (за 24 год) $ 645,14K$ 645,14K $ 645,14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,76M$ 13,76M $ 13,76M Циркуляційне постачання 998,99M 998,99M 998,99M Загальна пропозиція 998 990 024,446199 998 990 024,446199 998 990 024,446199

Поточна ринкова капіталізація PUMPCADE — $ 13,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 645,14K. Циркуляційна пропозиція PUMPCADE — 998,99M, зі загальною пропозицією 998990024.446199. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,76M.