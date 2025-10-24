Інформація щодо ціни Polyagent (POLYAGENT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00213733$ 0,00213733 $ 0,00213733 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +8,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,30%

Актуальна ціна Polyagent (POLYAGENT) становить --. За останні 24 години POLYAGENT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POLYAGENT становить $ 0,00213733, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POLYAGENT змінився на -0,16% за останню годину, +8,71% за 24 години та на -6,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Polyagent (POLYAGENT)

Ринкова капіталізація $ 45,74K$ 45,74K $ 45,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,74K$ 45,74K $ 45,74K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 962 474,739857 999 962 474,739857 999 962 474,739857

Поточна ринкова капіталізація Polyagent — $ 45,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POLYAGENT — 999,96M, зі загальною пропозицією 999962474.739857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,74K.