Сьогоднішня ціна Persistence One (XPRT)

Поточна ціна Persistence One (XPRT) сьогодні становить 0.140696 USD з ринковою капіталізацією $ 30.90M USD. Ціна XPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Persistence One:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.04K USD

- зміна ціни Persistence One протягом дня — -6.13%

- циркуляційна пропозиція – 219.48M USD

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