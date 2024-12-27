Ціна Persistence One (XPRT)
Поточна ціна Persistence One (XPRT) сьогодні становить 0.140696 USD з ринковою капіталізацією $ 30.90M USD. Ціна XPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Persistence One:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.04K USD
- зміна ціни Persistence One протягом дня — -6.13%
- циркуляційна пропозиція – 219.48M USD
Отримуйте оновлення цін XPRT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XPRT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Persistence One до USD становила $ -0.0091894324070738.
За останні 30 днів зміна ціни Persistence One до USD становила $ -0.0196575245.
За останні 60 днів зміна ціни Persistence One до USD становила $ -0.0310520714.
За останні 90 днів зміна ціни Persistence One до USD становила $ -0.07405507708327698.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0091894324070738
|-6.13%
|30 днів
|$ -0.0196575245
|-13.97%
|60 днів
|$ -0.0310520714
|-22.07%
|90 днів
|$ -0.07405507708327698
|-34.48%
Останній аналіз цін Persistence One: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-6.13%
-10.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XPRT до AUD
A$0.2251136
|1 XPRT до GBP
￡0.11114984
|1 XPRT до EUR
€0.1336612
|1 XPRT до USD
$0.140696
|1 XPRT до MYR
RM0.62891112
|1 XPRT до TRY
₺4.95390616
|1 XPRT до JPY
¥22.19760792
|1 XPRT до RUB
₽14.77167304
|1 XPRT до INR
₹12.02669408
|1 XPRT до IDR
Rp2,269.29000488
|1 XPRT до PHP
₱8.18710024
|1 XPRT до EGP
￡E.7.15720552
|1 XPRT до BRL
R$0.86950128
|1 XPRT до CAD
C$0.20119528
|1 XPRT до BDT
৳16.81739288
|1 XPRT до NGN
₦217.79459408
|1 XPRT до UAH
₴5.90360416
|1 XPRT до VES
Bs7.175496
|1 XPRT до PKR
Rs39.16835944
|1 XPRT до KZT
₸73.66279776
|1 XPRT до THB
฿4.783664
|1 XPRT до TWD
NT$4.61623576
|1 XPRT до CHF
Fr0.1266264
|1 XPRT до HKD
HK$1.09180096
|1 XPRT до MAD
.د.م1.41962264