Токеноміка Papu Token (PAPU) Дізнайтеся ключову інформацію про Papu Token (PAPU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Papu Token (PAPU) PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company. Офіційний вебсайт: https://paputoken.com Купити PAPU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Papu Token (PAPU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Papu Token (PAPU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16.59K $ 16.59K $ 16.59K Загальна пропозиція: $ 33.44T $ 33.44T $ 33.44T Циркуляційна пропозиція: $ 33.44T $ 33.44T $ 33.44T FDV (повністю розведена вартість): $ 16.59K $ 16.59K $ 16.59K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Papu Token (PAPU)

Токеноміка Papu Token (PAPU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Papu Token (PAPU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAPU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAPU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAPU, досліджуйте ціну токена PAPU в реальному часі!

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