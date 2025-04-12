Ціна Papu Token (PAPU)
Поточна ціна Papu Token (PAPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.13K USD. Ціна PAPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Papu Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Papu Token протягом дня — +74.16%
- циркуляційна пропозиція – 33.48T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Papu Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Papu Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Papu Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Papu Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+74.16%
|30 днів
|$ 0
|-59.53%
|60 днів
|$ 0
|-93.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Papu Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+74.16%
+57.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.
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