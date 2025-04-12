Сьогоднішня ціна Papu Token (PAPU)

Поточна ціна Papu Token (PAPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.13K USD. Ціна PAPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Papu Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Papu Token протягом дня — +74.16%

- циркуляційна пропозиція – 33.48T USD

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