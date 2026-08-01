Сьогоднішня ціна ORBIO

Поточна ціна ORBIO (ORBIO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORBIO до USD становить $ 0 за ORBIO.

ORBIO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,508.18, з циркуляційною пропозицією у 33.62B ORBIO. Протягом останніх 24 годин ORBIO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00396685, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORBIO змінився на -0.40% за останню годину та на +3.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ORBIO (ORBIO)

Ринкова капіталізація $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Циркуляційне постачання 33.62B 33.62B 33.62B Загальна пропозиція 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

Поточна ринкова капіталізація ORBIO — $ 14.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORBIO — 33.62B, зі загальною пропозицією 43897015490.06898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.00K.