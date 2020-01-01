Токеноміка Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem Офіційний вебсайт: https://www.oopz.io/ Whitepaper: https://docs.oopz.io/ Купити OOPZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 246,46K $ 246,46K $ 246,46K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 492,92K $ 492,92K $ 492,92K Історичний максимум: $ 0,00278886 $ 0,00278886 $ 0,00278886 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00049292 $ 0,00049292 $ 0,00049292 Дізнайтеся більше про ціну Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Токеноміка Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OOPZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OOPZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OOPZ, досліджуйте ціну токена OOPZ в реальному часі!

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