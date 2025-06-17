Ціна Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)
Поточна ціна Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) сьогодні становить 0,00124103 USD з ринковою капіталізацією $ 615,63K USD. Ціна OOPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oracle of Preferences ZK by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals протягом дня — +2,87%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oracle of Preferences ZK by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,59%
+2,87%
-41,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
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