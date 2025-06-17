Сьогоднішня ціна Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Поточна ціна Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) сьогодні становить 0,00124103 USD з ринковою капіталізацією $ 615,63K USD. Ціна OOPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracle of Preferences ZK by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Oracle of Preferences ZK by Virtuals протягом дня — +2,87%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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