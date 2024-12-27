Сьогоднішня ціна Opal (GEM)

Поточна ціна Opal (GEM) сьогодні становить 0.01822086 USD з ринковою капіталізацією $ 189.93K USD. Ціна GEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни Opal протягом дня — +5.13%

- циркуляційна пропозиція – 10.42M USD

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