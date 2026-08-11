Сьогоднішня ціна oooo

Поточна ціна oooo (OOOO) сьогодні становить $ 0,00699463, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOOO до USD становить $ 0,00699463 за OOOO.

oooo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 514 726, з циркуляційною пропозицією у 216,56M OOOO. Протягом останніх 24 годин OOOO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,053961, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OOOO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,71.

Ринкова інформація щодо oooo (OOOO)

Ринкова капіталізація $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Обсяг (за 24 год) $ 10,71$ 10,71 $ 10,71 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,99M$ 6,99M $ 6,99M Циркуляційне постачання 216,56M 216,56M 216,56M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація oooo — $ 1,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,71. Циркуляційна пропозиція OOOO — 216,56M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,99M.