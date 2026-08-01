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Поточна ціна OOBE Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OOBE становить 280 858 USD. Відстежуйте оновлення цін OOBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна OOBE Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OOBE становить 280 858 USD. Відстежуйте оновлення цін OOBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OOBE

Інформація про ціну OOBE

Що таке OOBE

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Офіційний вебсайт OOBE

Токеноміка OOBE

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Ціна OOBE Protocol (OOBE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OOBE до USD:

$0,00029161
$0,00029161$0,00029161
+0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OOBE Protocol (OOBE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:23:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна OOBE Protocol

Поточна ціна OOBE Protocol (OOBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOBE до USD становить $ 0 за OOBE.

OOBE Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 280 858, з циркуляційною пропозицією у 963,73M OOBE. Протягом останніх 24 годин OOBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OOBE змінився на -0,64% за останню годину та на +17,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 664,39.

Ринкова інформація щодо OOBE Protocol (OOBE)

$ 280,86K
$ 280,86K$ 280,86K

$ 664,39
$ 664,39$ 664,39

$ 280,86K
$ 280,86K$ 280,86K

963,73M
963,73M 963,73M

963 730 656,6188152
963 730 656,6188152 963 730 656,6188152

Поточна ринкова капіталізація OOBE Protocol — $ 280,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 664,39. Циркуляційна пропозиція OOBE — 963,73M, зі загальною пропозицією 963730656.6188152. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 280,86K.

Історія ціни OOBE Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,64%

+2,17%

+17,83%

+17,83%

Історія ціни OOBE Protocol (OOBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OOBE Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OOBE Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OOBE Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OOBE Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,17%
30 днів$ 0-20,59%
60 днів$ 0-2,30%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни OOBE Protocol

Прогноз ціни OOBE Protocol (OOBE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OOBE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни OOBE Protocol (OOBE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна OOBE Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне OOBE Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OOBE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни OOBE Protocol.

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Про OOBE Protocol

Яка зараз ціна OOBE Protocol?

OOBE Protocol торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 2.17% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як OOBE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.17% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо OOBE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як OOBE Protocol виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Framework?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Framework OOBE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація OOBE Protocol?

Ринкова капіталізація ₴12380174.24634769248000 розташовує OOBE на #4275 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують OOBE?

OOBE Protocol згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку OOBE?

З 963730656.6188152 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про OOBE Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:23:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OOBE Protocol (OOBE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про OOBE Protocol

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$0,00000
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+1,68%

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-8,45%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+63,60%

Isekai Blade

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$0,001600
$0,001600$0,001600

+23,07%

TOFU Story

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$0,0003202
$0,0003202$0,0003202

+20,83%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00528
$0,00528$0,00528

+17,33%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0149
$0,0149$0,0149

+41,90%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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